Gaziantep’te Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te bir genç kullandığı hafif ticari araçla bir fabrikanın duvarına çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, 7 Ocak Salı günü Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Mehmet Can Alkurt yönetimindeki plakası belirlenemeyen hafif ticari araç hızla ilerlerken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek fabrikanın duvarına çarptı. O anlar bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Fabrikada çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genci hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Alkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze incelemenin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaza anı kamerada

Meydana gelen feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde ise hızla ilerleyen hafif ticari aracın bir fabrika duvarına çarptığı anlar ve fabrikadan yardıma koşan vatandaşlar yer aldı.

Hayatını kaybeden gence, üyesi olduğu taraftar grubundan taziye mesajı

20 yaşındaki Alkurt'un Fenerbahçe taraftarı olduğu ve GFB üyesi olduğu öğrenilirken taraftar grubu ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Dava arkadaşımız, kardeşimiz Mehmet Can Alkurt'u elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kardeşimize Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP