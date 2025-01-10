Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG'ye operasyon sinyali: Ya Şam ya biz adım atarız

Bakan Fidan beklenen harekatın sinyalini verdi
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi
Gözaltına alınan belediye eş başkanları bu görüntüyle gündem olmuştu

Gözaltına alınan DEM'li eş başkanlar bu görüntüyle gündem olmuştu

Gaziantep’te Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep’te Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 20 yaşındaki Mehmet Can Alkurt, kullandığı hafif ticari araçla bir fabrikanın duvarına çarparak hayatını kaybetti. Kaza, hızla ilerleyen aracın direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te bir genç kullandığı hafif ticari araçla bir fabrikanın duvarına çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, 7 Ocak Salı günü Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Mehmet Can Alkurt yönetimindeki plakası belirlenemeyen hafif ticari araç hızla ilerlerken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek fabrikanın duvarına çarptı. O anlar bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Fabrikada çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genci hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Alkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze incelemenin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaza anı kamerada

Meydana gelen feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde ise hızla ilerleyen hafif ticari aracın bir fabrika duvarına çarptığı anlar ve fabrikadan yardıma koşan vatandaşlar yer aldı.

Hayatını kaybeden gence, üyesi olduğu taraftar grubundan taziye mesajı

20 yaşındaki Alkurt'un Fenerbahçe taraftarı olduğu ve GFB üyesi olduğu öğrenilirken taraftar grubu ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Dava arkadaşımız, kardeşimiz Mehmet Can Alkurt'u elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kardeşimize Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağıyor
img

Kadıköy'de kıyameti koparan futbolcuyu takımına alıyor
img

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İYİ Parti, DEM Parti heyetiyle neden görüşmüyor?

İYİ Parti, DEM Parti heyetiyle neden görüşmüyor?
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
Ofisteki yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı
İstanbul'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Uzmanların peş peşe uyarıları sonrası İstanbul'da korkutan deprem
Roketsan mühendisi ölmeden önce internette 'intihar yöntemleri' araması yapmış

Roketsan mühendisi ölmeden önce internette bu aramayı yapmış

Son Dakika Haberleri

Aslı Hünel neden ağladı? Aslı Hünel ne anlattı, abisi ile neden küstü? Edip Akbayram sağlık durumu nedir? Edip Akbayram öldü mü? Selim İleri kimdir, kaç yaşında öldü? Selim İleri neden vefat etti? AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ | AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti 83. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 11 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 10 Ocak Yalı Çapkını 90. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.