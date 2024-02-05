Gaziantep'te trafik kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kozdere kavşağında meydana gelen kazada Ford marka K.K. yönetimindeki 27 AUB 455 plakalı kamyonet ile Volkswagen marka E.G. yönetimindeki 27 SZ 930 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu hafif ticari araçta bulunan şoför E.G. kardeşi İ.G. ve M.G yaralandı. Yaralılar öncelikle İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması sebebiyle İ.G. Gaziantep'teki devlet hastanesine sevk edildi. - GAZİANTEP