Gaziantep'te trafik kazaları kamerada Gaziantep'te trafik kazaları kamerada Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Gaziantep'te trafik kazaları kamerada GAZİANTEP - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına anbean yansıyan kazalarda aşırı hız, dikkatsizlik hatalı dönüş ve ışık ihlali olduğu görülüyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü "Trafik kuralları sizi ve sevdiklerinizi hayata bağlar" başlığıyla paylaştığı 18 kazanın genel olarak kavşaklarda meydana geldiği görülüyor. İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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