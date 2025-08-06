Gaziantep'te Trafik İhlallerine 300 Bin TL Ceza

Gaziantep'te Trafik İhlallerine 300 Bin TL Ceza
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Gaziantep'te jandarma, otoyolda 217 araca toplam 300 bin 345 TL trafik cezası uyguladı. Denetimlerde, birçok trafik kuralının ihlal edildiği belirlendi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, otoyolda çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 217 araca 300 bin 345 TL trafik idari para cezası uyguladı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle otoyolda trafik denetimleri yapıldı. Son bir ay içerisinde icra edilen dron destekli denetim faaliyeti sonucunda, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokma, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapma, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 217 araç plakası ve sürücüsüne 300 bin 345 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin denetimlerinin aralıksız devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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