Gaziantep'te Trafik İhlali Yapan Sürücüye 33 Bin TL Ceza

Gaziantep'te, plakasını kapatan, dur ihtarına uymayan, abartı egzoz bulunduran ve yetersiz ehliyetle motosiklet kullanan sürücüye 33 bin 777 TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarından denetim ve uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar sırasında, plakasını kapatan, dur ihtarına uymayan, abartı egzoz bulunduran ve yetersiz ehliyetle motosiklet kullanan sürücü durduruldu. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüye 33 bin 777 TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Kentte, benzer denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP