Gaziantep'te Trafik Denetimlerinde 67 Araç Sürücüsüne Ceza Uygulandı

Gaziantep'te trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan 67 araç sürücüsüne, 66 bin 531 TL cezai işlem uygulandı. Araçların 'kaynak' anları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve radar kameralarına yansıdı.

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada şehrin pek çok noktasında ve kavşakta trafik düzenini sağlamak amacıyla denetimler yaptı. Denetimler çerçevesinde, özellikle trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda, kurallara aykırı şekilde kaynak yöntemiyle şerit ihlali yapan 67 araç sürücüsüne 66 bin 531 TL cezai işlem uygulandı. Araçların 'kaynak' anları ise KGYS ve radar kameralarına yansıdı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - GAZİANTEP