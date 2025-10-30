Gaziantep'te Trafik Denetimlerinde 29 Bin 330 Araç ve Sürücüye Ceza

Gaziantep'te yılın ilk 10 ayında polis ekiplerince yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 29 bin 330 araç ve sürücüsüne idari işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu yılın ilk 10 ayında çok sayıda uygulama ve denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 12 bin 754 araca akrobatik hareket yapmaktan, 5 bin 295 araca gürültü yaparak çevreyi rahatsız etmekten, 4 bin 385 araca makas atmaktan, 2 bin 818 araca abartı egzoz kullanmaktan, 2 bin 226 araca air süspansiyon kullanmaktan, bin 619 araca çevreyi kirletecek şekilde duman çıkarmaktan, 203 araca drift atmaktan ve 30 araca da çakar takmaktan olmak üzere toplam 29 bin 330 araç sürücüsüne gerekli idari işlem uygulandı. Kentte söz konusu denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP