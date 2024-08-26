Gaziantep'te Trafik Denetimlerinde 112 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 112 araç sürücüsüne 209 bin 778 TL trafik idari para cezası uygulanırken 8 araç trafikten men edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından adli makamların koordinesinde il genelinde trafik denetimleri yaptı. Ekipleri, araç sürücülerine yönelik alkol, radar hız kontrolü, trafik ışık ihlali ile traktör ve tarım işçileri taşıyan araç ve sürücülerini denetledi. Ekipler, denetimlerde 964 araç ve sürücüsü ile 130 traktör ve kamyonet sürücüsünü kontrol etti.

Denetimler sonucunda 112 sürücüye toplam 209 bin 778 TL trafik idari para cezası uygulanırken 8 araç trafikten men edildi. - GAZİANTEP