Gaziantep'te Trafik Denetimleri: 127 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 127 araç sürücüsüne 147 bin 240 TL trafik idari para cezası uygulanırken 7 araç trafikten men edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, adli makamların koordinesinde tarım işçilerine yönelik trafik bilincinin arttırılması ve tarım işçilerini taşıyan araçlar ile şehir içi yolcu/yük taşımacılığı yapan araçların karıştığı kazaların önlenmesine yönelik özel denetim faaliyeti icra edildi. Denetimlerde tarım işçilerine ve araç sürücülerine emniyet kemeri kullanımının ve hız kurallarına uymanın önemi hakkında uygulamamalı trafik eğitimi verildi.

Yapılan denetimler sonucunda 760 araç ve sürücüsü, 165 traktör ve kamyonet sürücüsü, 240 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlenirken 700 tarım işçisi ve araç sürücüsüne uygulamalı trafik eğitimi verildi. Denetimlerde 127 sürücüye toplam 147 bin 240 TL trafik idari para cezası uygulanırken 7 araç trafikten men edildi. - GAZİANTEP