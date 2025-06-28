Gaziantep'te tırın altında kalarak ölen 2 kişinin kimlikleri tespit edildi

Gaziantep'te tırın altına giren motosiklette hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi GATEM kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 27 ASZ 298 plakalı motosiklet, önünde seyreden 27 AGA 500 tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet tırın altına girerek metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kimlikler belli oldu

Feci kazada, motosiklet üzerinde bulunan ve hayatını kaybeden kişilerin Mehmet Payo (26) ve Halil Görmez (53) olduğu tespit edildi. Kimlik tespitinin ardından cenazeler defnedilmek üzere ailelerine tespit edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP