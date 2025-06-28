Gaziantep'te tırın altında kalan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te tırın altında kalan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
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Gaziantep'te tırın altına giren motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te tırın altına giren motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kimlik tespiti ve otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi GATEM kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 27 ASZ 298 plakalı motosiklet, önünde seyreden 27 AGA 500 tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet tırın altına girerek metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, kimlik tespit ve otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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