Gaziantep'te Tır ve Yakıt İkmal Aracı Çarpıştı

Gaziantep'te tali yoldan çıkan tır ile yakıt ikmal aracı çarpıştı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Gaziantep-Kahramanmaraş yolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y. idaresindeki 63 AEZ 527 plakalı tır, tali yoldan çıkarak ana yolda ilerleyen İbrahim E. idaresindeki 27 J 7912 plakalı yakıt ikmal aracı ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olmadığını belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yolu kapatıp incelemede bulundu.

Yolda uzun kuyruklar oluşurken incelemenin ardından yol tek şerit halinde trafiğe açıldı. - GAZİANTEP