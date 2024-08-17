Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Tır Sürücüsü Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir fabrikada yük boşaltan tır sürücüsü, damperini açık unutması sonucu duvara çarptı ve hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, ailesine teslim edildi.

Gaziantep'te fabrikaya yük boşaltan tır sürücüsü damperini açık unutması sonucu duvara çarptı. Aracın üzerine duvar çöken 47 yaşındaki sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Bugün sabah saatlerinde Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, 47 yaşındaki Mustafa K. tarım ürünleri yüklü tırıyla yük boşalttıktan sonra tırın damperini açık unuttu. Daha sonrasında tır ile ileri doğru hareket eden sürücü, fabrikanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar büyük bir gürültüyle çöktü ve sürücü Mustafa K.'nin üzerine yıkıldı. Olay yerinde bulunan diğer çalışanlar hemen durumu 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 47 yaşındaki Mustafa K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri ise aracın içerisinde sıkışan sürücüyü olduğu yerden çıkardı. Hayatını kaybeden 47 yaşındaki sürücü Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cenaze yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden Mustafa K. Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

gaziantep 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title