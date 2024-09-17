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Gaziantep'te Tır Kazası: 1 Yaralı

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Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen tır kazasında 1 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan bir tır, aynı yönde giden başka bir tıra çarptı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te kontrolden çıkan tır, aynı yönde seyir halinde olan kireç yüklü başka bir tıra çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan G. (30) idaresindeki plakası belirlenemeyen tır, aynı yönde seyir halinde olan 33 DDU 54 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ramazan G.'nin kullandığı tır, bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan Ramazan G.'yi hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası yol 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Kaza yerine getirilen vinç yardımı ile tırlar kenara alındıktan sonra otoyol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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