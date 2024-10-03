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Gaziantep'te tır işçi servisine çarptı: 3'ü ağır 13 yaralı

Gaziantep'te tır işçi servisine çarptı: 3'ü ağır 13 yaralı
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Gaziantep'te kavşakta dönüş yapmak isterken kontrolden çıkan tır, işçi servisi ile otomobile çarparak durabildi.

Gaziantep'te kavşakta dönüş yapmak isterken kontrolden çıkan tır, işçi servisi ile otomobile çarparak durabildi. Feci kazada servisteki 11 işçi ile tırdaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta dönüş yapmak isteyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 Z 9487 plakalı tır, kontrolden çıkarak önündeki Hasan G. idaresindeki 27 S 3870 plakalı işçi servisi ile park halindeki 27 ADT 81 plakalı bir araca çarparak durabildi.

11'i işçi 13 kişi yaralandı

Feci kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu işçi servisinde bulunan ve yaralanan 11 kişi ile tırdaki 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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