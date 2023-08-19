Gaziantep'te TIR'da 41 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Gaziantep'te jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir TIR'da 41 kilo skunk ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, uyuşturucuya el konuldu ve şüphelilerden biri tutuklandı.