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Gaziantep'te ters yönde sol şeritte ilerleyen araç trafiği tehlikeye soktu

Gaziantep'te ters yönde sol şeritte ilerleyen araç trafiği tehlikeye soktu
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Gaziantep'te ters yönde sol şeritte hızla ilerleyen hafif ticari araç trafiği tehlikeye soktu.

Gaziantep'te ters yönde sol şeritte hızla ilerleyen hafif ticari araç trafiği tehlikeye soktu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen hafif ticari aracın ters yönde sol şeritte ilerlemesi 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Bir süre ters yönden sol şeritte ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, dikkatsizce ilerleyen araç trafikte panik anlarının yaşanmasına neden oldu. Görüntülerde, araçların ters yöndeki hafif ticari araca yoğun selektör yapması dikkat çekerken muhtemel bir kazayı ise diğer sürücülerin soğukkanlı ve dikkatli davranışı engelledi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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