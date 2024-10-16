Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Terör Propagandası Yapan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Terör Propagandası Yapan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen M.G. isimli şahıs, Nurdağı ilçesindeki ikametine yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/ Ypg silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen M.G. isimli şahıs Nurdağı ilçesinde bulanan ikametine yapılan operasyon ile yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen M.G. isimli şahıs Nurdağı ilçesinde bulanan ikametine yapılan operasyon ile yakalandı. Şahsın ikamet adresinde yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere de el konularak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunması sebebiyle sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon gaziantep Güvenlik Politika Nurdağı 3-sayfa Hukuk Terör YPG Kck PKK

Etiler'de bir lisede öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti

İstanbul'da sıcak saatler! Öğretmen okul müdürüne silah çekti, ekipler olay yerinde

 Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' kararı

Mahkemeye zorla getirilecek

 3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu

3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu
Gıda teröristlerinin vatandaşa en çok at ve eşek eti yedirdiği iki ilimiz

Gıda teröristlerinin en çok at ve eşek eti yedirdiği iki ilimiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Açık Radyo neden kapatıldı? Açık Radyo neden kapatılıyor? Bursaspor kombineleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? Kombineler kaç TL? KOSKİ Konya su kesintisi! 16-17 Ekim Selçuklu, Meram, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Muhammet Ali Metoğlu kimdir, hangi maçları yönetti? Hakem Muhammet Ali Metoğlu hangi takımlı? Kılıçdaroğlu zorla getirme kararı nedeni nedir? Yarın hangi illerde okullar tatil 17 Ekim Perşembe? 08 nerenin plakası? 08 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Şenol Sönmez mesleği ne, zengin mi? Etiler'de öğretmen ve okul müdürü neden tartıştı? Karsu hamile mi, kaç aylık hamile? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 16-17 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.