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Gaziantep'te Terör Propagandası Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Gaziantep'te Terör Propagandası Yapan Şahıs Gözaltına Alındı
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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen H.İ.Ç. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İkametinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/ Ypg silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen H.İ.Ç. isimli şahıs İslahiye ilçesindeki ikametinde yakalandı. Şahsın ikamet adresinde yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere el konuldu.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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