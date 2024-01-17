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Gaziantep'te terör örgütü propagandasına şafak operasyonu: 5 gözaltı

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Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, adreslerine düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 328 adet fişek, 1 adet şarjör ile çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, adreslerine düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, adreslerine yapılan şafak operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 328 adet fişek, 1 adet şarjör ile çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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