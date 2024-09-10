Gaziantep'te Terör Örgütü Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İslahiye ilçesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensuplarının konuşma yaptıkları görüntüler ile kendi fotoğrafını birleştirerek hazırlamış olduğu videoları sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen R.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın ikamet adresinde yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere el konuldu.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP