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Gaziantep'te terör operasyonu kamerada: 6 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te terör operasyonu kamerada: 6 gözaltı Gaziantep'te, PKK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı.

Gaziantep'te terör operasyonu kamerada: 6 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, PKK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele Şube ekiplerince, PKK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli ise yakalanarak suç iline sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Dönek - 3. Sayfa

Gaziantep PKK 3. Sayfa Haberler

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