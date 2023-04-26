Gaziantep'te terör operasyonu kamerada: 6 gözaltı Gaziantep'te, PKK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı.

Gaziantep'te terör operasyonu kamerada: 6 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, PKK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele Şube ekiplerince, PKK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli ise yakalanarak suç iline sevk edildi.