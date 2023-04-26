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Gaziantep'te terör operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep'te terör operasyonu: 6 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te PKK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı.

Gaziantep'te PKK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, PKK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken 1'i tutuklandı, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli ise suç iline sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep PKK 3. Sayfa Haberler

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