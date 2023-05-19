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Gaziantep'te terör operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep'te terör operasyonu: 2 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si yakalandı.

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken 2'si tutuklandı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep PKK 3. Sayfa Haberler

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