Gaziantep'te terör operasyonu: 2 tutuklama
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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si yakalandı.
Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken 2'si tutuklandı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa