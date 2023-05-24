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Gaziantep'te terör operasyonu: 13 gözaltı

Gaziantep'te terör operasyonu: 13 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 17-23 Mayıs tarihleri arasında FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda toplam 13 kişiyi gözaltına altı. FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 5 kişiden 4'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi serbest bırakıldı. PKK/KCK operasyonlarında yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 kişi de serbest bırakıldı. DEAŞ operasyonlarında yakalanan 3 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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