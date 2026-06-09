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Gaziantep'te fabrika yangınına müdahale sürüyor

Gaziantep'te fabrika yangınına müdahale sürüyor
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Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Molhan Tekstil fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri müdahale ediyor. Ölen ya da yaralanan yok.

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına müdahale sürüyor.

Yangın, 5.Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Molhan Tekstil isimli fabrikada çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın sonrası 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri fabrikayı tamamen saran yangına müdahale etmeye başladı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında alevlerle mücadele devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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