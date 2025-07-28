Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın

Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın
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Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası maddi hasar oluştu ve soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası dumanlar etrafı kapladı. Yangın sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Fabrikada maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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