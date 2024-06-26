Gaziantep'te Tehlikeli Yolculuk: Vatandaş Kamyonetin Arkasına Tutunarak Seyahat Etti

Gaziantep'te bir vatandaş hareket halinde olan yük dolu kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk etti.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halinde olan yük dolu kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk eden vatandaş canını hiçe saydı. Tehlikeli yolculuk bir başka sürücü tarafından kaydedildi. Tehlikeye aldırış etmeyen şahıs telefonla konuşarak tehlikeli yolculuğa devam etti. - GAZİANTEP