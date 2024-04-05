Gaziantep'te Tehlikeli Yolculuk: Çekyatlar Trafiği Tehlikeye Attı

Gaziantep'te hafif ticari aracın üstüne yüklenen çekyatlar trafiği tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te yaşanan tehlikeli yolculuk, görenleri hayrete düşürdü. Bir hafif ticari aracın üstüne dikkatsizce yüklenmiş çekyatlar trafiği riske atarken bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Araç sürücüsünün görüş açısının büyük ölçüde kapalı olması, potansiyel kazalara davetiye çıkarıyor. - GAZİANTEP