Gaziantep'te Tehlikeli Sürüş: Kimliği Belirsiz Sürücü Trafiği Tehdit Etti
Gaziantep'te makas atarak ilerleyen kimliği belirsiz bir sürücü, trafiği tehlikeye atarak hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı. Olay anları, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
Gaziantep'te makas atarak ilerleyen kimliği belirsiz sürücü hem kendisinin hem de trafikte bulunan diğer insanların hayatını tehlikeye attı.
Olay, Gaziantep'te Büyükpınar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Yolda makas atarak ilerleyen plakası belirlenemeyen otomobil trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP