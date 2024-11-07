Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Tehlikeli Sürüş: Kimliği Belirsiz Sürücü Trafiği Tehdit Etti

Gaziantep'te Tehlikeli Sürüş: Kimliği Belirsiz Sürücü Trafiği Tehdit Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te makas atarak ilerleyen kimliği belirsiz bir sürücü, trafiği tehlikeye atarak hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı. Olay anları, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Gaziantep'te makas atarak ilerleyen kimliği belirsiz sürücü hem kendisinin hem de trafikte bulunan diğer insanların hayatını tehlikeye attı.

Olay, Gaziantep'te Büyükpınar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Yolda makas atarak ilerleyen plakası belirlenemeyen otomobil trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı

Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı

 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar

Türkiye'nin takip ettiği dava öncesi adliye koridorları karıştı

 Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı

Sandıktan Trump'ın çıkması İsrail basınının uykularını kaçırdı
Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşması NATO'yu harekete geçirdi

Ukrayna'da cepheden gelen görüntü NATO'yu harekete geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? A101 7 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 7 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? FED faiz kararı ne olur? Kemal Başar kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kemal Başar kaç yaşında, nereli? Kemal Başar biyografisi! Şilan Makal kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Şilan Makal kaç yaşında, nereli? Şilan Makal biyografisi! Kerimcan Durmaz ile Çağla Çetin dolandırma olayı ne? Çağla Çetin kim, ne iş yapıyor? BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU: Bekçi alımı başladı mı? Başvuru ekranı! Murat Bakan kimdir? Halk Tv konuğu Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Murat Bakan biyografisi! POMEM BAŞVURU TARİHLERİ! 32. dönem POMEM sınavı ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları neler? ATV 7 KASIM MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.