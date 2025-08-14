Gaziantep'te Tehdit ve Şantaj İddiasıyla 9 Kişi Yakalandı

Gaziantep'te, organize bir şekilde araçlarla takip ettikleri esnafa çarparak kaza süsü verip silahla alıkoyan, iş yerlerini kurşunlatan, tehdit ve cebir yoluyla zorla senet imzalatmaya çalışan 9 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, kentteki esnafa yönelik tehdit-şantaj olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, esnafı organize bir şekilde araçlarla takip ederek çarptıktan sonra kaza süsü verip silahla alıkoyan, iş yerlerini kurşunlatan, tehdit ve cebir yoluyla zorla senet imzalatmaya çalışan 9 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların esnafa yönelik bazı eylemleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP