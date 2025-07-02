Gaziantep'te Tefecilik ve Dolandırıcılık Çetesine Şafak Operasyonu

Gaziantep'te Tefecilik ve Dolandırıcılık Çetesine Şafak Operasyonu
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Gaziantep'te nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarını örgütlü olarak işleyen bir çeteye yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Örgüt liderinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin toplamda 50 milyon TL değerinde varlık ele geçirildi.

Gaziantep'te nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen çeteye yönelik yapılan şafak operasyonunda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çek/senet dolandırıcılığı, tefecilik ve yağma suçlarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yürütülen fiziki ve teknik takip ile saha çalışmaları sonucu, Gaziantep ilinde ev, arsa vb. alışverişinde komisyon karşılığı para vermek, vadeli satış adı altında senet imzalatma gibi yöntemleri kullanarak Tefecilik ve Yağma suçlarını M.D. liderliğinde örgütlü olarak işlediği tespit edilen örgüt üyeleri, C.M., M.D., D.D., R.Ç., E.R., M.S.K. ve E.Y. olmak üzere toplam 8 şüpheliye yönelik olarak 10 ayrı adrese olmak üzere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, örgüt lideri M.D. ve üyeleri C.M., M.D., D.D., R.Ç., E.R., M.S.K. olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ikamet, araç ve üst aramalarında toplam 159 adet senet, 12 adet satış sözleşmesi, 118 bin 78 TL nakit, 24 adet çek, 18 adet farklı kişi ve bankalara ait banka kartı, 3 adet bono, 4 adet tapu, 1 adet farklı kaşe, 2 adet pos cihazı, 8 adet cep telefonu ve sim kartı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 676 adet tabanca fişeği, 2 adet hesap defteri ele geçirildi.

Şüpheliler, 50 milyon TL'lik varlığa el koyup mağdurları yağmalamışlar

Diğer yandan mağdurların 50 milyon TL değerinde faiz adı altında para, çek, araç ve arsalarını aldıkları tespit edilen çete üyelerinin söz konusu tefeciliğe para ve paraya ait faizi ödemek istemeyen mağdurları ise silah kullanarak yağmadıkları tespit edildi.

Örgüt lideri M.D ve örgüt üyeleri tutuklandı

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen örgüt lideri M.D. ve örgüt üyeleri M.D., D.D., R.Ç., E.R., M.S.K. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken C.M. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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