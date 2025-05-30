Gaziantep'te Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı, 2 Tutuklama

Gaziantep'te Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı, 2 Tutuklama
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Gaziantep'te tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 95 bin TL para, pos cihazları ve cep telefonları ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te tefecilik suçuna yönelik operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçuna yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 3 iş yerine baskın düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 14 adet pos slipi, 4 adet pos cihazı, 95 bin TL para, 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şahıs gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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