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Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan araçlara denetim

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Gaziantep'te jandarma ekipleri, tarım işçilerini taşıyan araç ve traktör sürücülerine yönelik denetimlerde 4 kamyonet sürücüsüne toplam 2 bin 760 TL trafik idari para cezası uyguladı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin tarım işçilerini taşıyan araç ve traktör sürücülerine yönelik denetimlerinde 4 kamyonet sürücüsüne toplam 2 bin 760 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, tarım işçilerini taşıyan araç ve traktör sürücülerine yönelik denetim yaptı. Adli makamların koordinesiyle yapılan denetimlerde 160 traktör, minibüs ve kamyonet sürücüsü denetlendi.

Denetimler sonucunda 4 kamyonet sürücüsüne toplam 2 bin 760 TL trafik idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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