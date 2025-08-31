Gaziantep'te Tarihi Mozaik Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Tarihi Mozaik Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Gaziantep'te yapılan jandarma operasyonunda, yasa dışı yollarla tarihi mozaik eser satmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Ele geçirilen mozaikler, kültürel varlık olarak koruma altına alındı.

Gaziantep'te yasa dışı yollarla tarihi mozaik eser satmaya çalışan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan araştırmalar sonucu, Nurdağı ilçesinde yasa dışı yollarla elde ettikleri tarihi mozaik eseri satmaya çalışan E.Ç., M.B. ve M.B. isimli şahıslar tespit edildi.

Şüphelilerin, mozaikleri E.Ç.'ye ait araçla taşıdığı belirlenince operasyon düzenlendi. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda, 2 adet kültür ve tabiat varlığı niteliğinde mozaik ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınırken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
