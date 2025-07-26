Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 80 Sikke ve 14 Metal Obje Ele Geçirildi

Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 80 Sikke ve 14 Metal Obje Ele Geçirildi
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğinde 80 adet sikke ve 14 adet metal obje ele geçirildi. C.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir şahsın adresinde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 80 adet sikke ile 14 adet metal obje ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesinde, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen ve Nizip ilçesinde ikamet eden C.G. isimli şahsın adresinde arama yapıldı. Aramalarda tarihi eser niteliğinde 80 adet sikke ve 14 adet metal obje ele geçirildi. Olayla ilgili C.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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