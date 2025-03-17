Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 62 Sikke Ele Geçirildi

Gaziantep'te bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda 62 adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle Araban ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma çerçevesinde, icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında F.K. isimli şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan kaba üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 62 adet sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen 62 adet sikke muhafaza altına alınırken şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP