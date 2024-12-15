Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonunda define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında, Şahinbey ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen İ.D. ve B.D. isimli şüpheliler suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Suçta kullanılan dedektör ve kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP