Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te Jandarma ekipleri tarafından bir şüpheli tarihi eser sikke ve objeleri farklı bir şehre götürmek istediği esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda İ.S. isimli şüpheli şahıs yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi eser sikke ve objeleri farklı bir şehre götürmek istediği esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın yanında bulundurduğu çanta içerisinde yapılan aramada eski dönemlere ait; 61 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 22 adet tarihi eser niteliğinde yüzük, 9 adet tarihi eser niteliğinde obje, 1 adet el detektörü ele geçirildi.

Olayda ele geçirilen eserler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP