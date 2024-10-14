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Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
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Jandarma ekipleri, tarihi eser sikke ve objeleri başka bir şehre götürmeye çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan operasyonda birçok tarihi eser ele geçirildi ve şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te Jandarma ekipleri tarafından bir şüpheli tarihi eser sikke ve objeleri farklı bir şehre götürmek istediği esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda İ.S. isimli şüpheli şahıs yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi eser sikke ve objeleri farklı bir şehre götürmek istediği esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın yanında bulundurduğu çanta içerisinde yapılan aramada eski dönemlere ait; 61 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 22 adet tarihi eser niteliğinde yüzük, 9 adet tarihi eser niteliğinde obje, 1 adet el detektörü ele geçirildi.

Olayda ele geçirilen eserler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kültür Sanat Kaçakçılık Operasyon gaziantep Jandarma Güvenlik 3-sayfa Hukuk

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