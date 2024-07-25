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Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Gaziantep'te bir şahıs tarihi eser kaçakçılığı yaparken suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, izinsiz kazı yapılan bir bölme tespit edildi.

Gaziantep'te bir şahıs tarihi eser kaçakçılığı yapmak amacıyla baraka içerisini sunta ile kapatarak gizlenmiş bir bölme altında izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla Şahinbey ilçesinde adli makamların koordinasyonunda yürüttüğü önleyici kolluk devriyesi sırasında önemli bir operasyon yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, H.İ.M. isimli şahsa ait arazi üzerinde bulunan baraka içerisinde, sunta ile kapatılarak gizlenmiş bir bölme altında izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Kazının yaklaşık 10 metre derinlikte ve 1.5 metre genişlikte olduğu belirlendi. Şüpheli H.İ.M., suçta kullandığı aletlerle birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Gaziantep Suç 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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