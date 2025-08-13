Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğinde çok sayıda malzeme ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen ve Şahinbey ilçesinde ikamet eden C.K. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada tarihi eser niteliğinde 20 adet sikke, 4 adet taş mühür, 3 adet kılıç, 2 adet tablo, 1 adet tüfek, 1 adet kama, 1 adet bilezik, 1 adet semaver ve 3 adet obje ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

