Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyonda, izinsiz kazı yapan 6 şahıs, suçta kullandıkları aletlerle birlikte suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik adli makamların koordinesinde Şehitkamil ilçesinde önleyici kolluk devriyesi icra etti. İcra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında izinsiz kazı yaptığı tespit edilen F.İ., F.Y., Y.K., F.D., O.K. ve F.T. isimli şahıslar, suçta kullandıkları aletler ile birlikte suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili yakalanan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP