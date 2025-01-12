Gaziantep'te Taksici ile Yolcu Arasında Tansiyon Yükseldi

Gaziantep'te taksiciyle tartıştığı iddia edilen yolcu, aracın hareket etmesi üzerine motor kaputunun üzerine çıktı. Yolcu kaput üzerindeyken taksinin hareket etme anları ise film sahnelerini aratmadı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksiciyle tartışmaya başlayan yolcu, aracın hareket etmesi üzerine motor kaputunun üzerine çıkarak tepki gösterdi.

Sinema filmlerini aratmayan bu anlarda, 21 T 1434 plakalı taksinin kaputun üzerinde durmaya devam eden kişi, sık sık "Polis, Polis" diye bağırdı. Tüm bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Görüntülerin devamında sürücüsü öğrenilemeyen taksinin durmasıyla araç üzerindeki şahıs kaputtan indi. Daha sonrasında ise taksi sürücüsü kaputa çıkan şahsa saldırmak isterken çevredeki vatandaşlar araya girdi. - GAZİANTEP