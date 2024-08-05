Gaziantep'te sürücülere 4 milyon 556 bin TL ceza

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından son bir haftada parklarda ve çeşitli güzergahlarda yapılan denetimlerde bin 95 motosiklet sürücüsüne 4 milyon 556 bin 33 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde denetimler yapıldı. Son bir haftada özellikle parklarda ve çeşitli güzergahlarda yapılan denetimlerde bin 95 motosiklet sürücüsüne 4 milyon 556 bin 33 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.