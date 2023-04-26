Gaziantep'te şüpheli şahıslara denetim: 14 gözaltı

Gaziantep'te şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan uygulamalarda aranan 8 şüpheli şahıs ile birlikte toplam 14 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan uygulamalarda aranan 8 şüpheli şahıs ile birlikte toplam 14 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araç ve şahıslara yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon çerçevesinde şüpheli araç ve şahıslara yapılan aramalarda 740 araç ve 2.570 şahıs arandı.1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet çalıntı motosiklet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Aranan 8 şüpheli şahıs ile birlikte toplam 14 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan 14 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP