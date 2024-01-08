Gaziantep'te Şüpheli, Bekçilere Ateş Açtıktan Sonra Yakalandı

Gaziantep'te, bekçilerin dur ihtarına uymayan ve kovalamaca esnasında görevlilere 3 el ateş eden şüpheli, bel ve bacak kısmından vurularak yaralı olarak yakalandı. Farklı suçlardan 14 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, 30 Aralık 2023 günü şüphelendikleri bir şahsa 'dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan şahıs, kovalamaca esnasında ekiplere 3 el ateş edince bel ve bacak kısmından vurularak yaralı olarak yakalandı.

Şüphelinin yapılan incelemesinde farklı suçlardan 14 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 4 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Jandarma bölgesinde de silahlı tehdit ve hürriyeti tahdit olaylarını da gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP