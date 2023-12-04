Gaziantep'te sulama havuzunda boğulan çocuk

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sulama havuzundaki ördeği yakalamak için suya giren 7 yaşındaki Ömer Halis Yılmaz boğularak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ömer Halis'in 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle birlikte İslahiye ilçesinden Güngören Mahallesi'ne taşındığı öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinden sonra İslahiye ilçesi kırsal Güngören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle birlikte İslahiye ilçesinden Güngören Mahallesi'ne taşınan 7 yaşındaki Ömer Halis Yılmaz, kuzenleriyle birlikte mahalledeki havuzun kenarında oyun oynarken havuzda yüzen bir ördeği yakalamak için suya girdi. Ömer Halis, suya girdikten kısa bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden kuzenleri, yakınlarına haber verdi.

Ördeği yakalamak için girdiği havuzda hayatını kaybetti

Olay yerine gelen Ömer Halis Yılmaz'ın yakınları, küçük çocuğu sulama havuzunda hareketsiz şekilde buldu. Yakınları, Ömer Halis'i sudan çıkardıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük Ömer'in cenazesi, olay yerinde jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP