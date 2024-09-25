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Gaziantep'te Suçüstü Yakalanan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te Suçüstü Yakalanan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Gaziantep'te jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 66 ve 38 suç kaydı bulunan iki şüpheli gözaltına alındı. Evlere hırsızlık amacıyla giren 3 şahıs suçüstü yakalanırken, çalınan 6.500 TL para ele geçirilip sahibine teslim edildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 66 suç kaydı olan B.B., 38 suç kaydı olan E.G isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı ilçesinde çeşitli suçların önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 ayrı eve hırsızlık yapmak için giren 3 şahıs evden çıktıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların yapılan sorgularında 66 suç kaydı olan B.B., 38 suç kaydı olan E.G ve 1 suç kaydı olan E.G isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Yapılan aramalarda çaldıkları 6 bin 500 TL para ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan E.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer şüpheliler B.B. ve E.G. tutuklanarak ceza evinde gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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