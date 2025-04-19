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Gaziantep'te Suç Örgütüne Operasyon: 7 Tutuklama

Gaziantep'te Suç Örgütüne Operasyon: 7 Tutuklama
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütüne üye 7 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuyla mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Operasyonda şüphelilere ait ev ve iş yeri olmak üzere 6 farklı adreste eş zamanlı yapılan aramalarda 13 adet captagon hap, 13 gram kenevir tohumu, 4 gram bonzai, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda T.Ç., A.K, Y.Ç., M.T. ve Ş.Ç. adlı örgüt üyeleri ile bağlantılı bulunan H.K. ve M.K. isimli toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin tamamı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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