Gaziantep'te Sosyal Medya Üzerinden 650 Bin TL'lik Soba Dolandırıcılığı

Gaziantep'te bir şahıs, soba satışı yapan bir esnafın sosyal medya hesabını birebir kopyalayarak verilen siparişlerin ödemesini aldı. Şüpheli şahıs, bu yöntemle soba esnafını ve vatandaşları yaklaşık 650 bin TL dolandırdı.

Gaziantep'te kimliği belirlenemeyen bir şahıs, sosyal medya platformlarında uygun fiyatlı soba satışı ilanları paylaşarak vatandaşların ilgisini çekti. Güven kazanmak için sahte yorumlar ve görseller kullandığı öne sürülen dolandırıcı, normalde 30 bin TL olan sobaları "6 bin 500 TL'ye güvenli ödeme" vaadiyle satışa sundu. Ödemeleri aldıktan sonra ürünleri göndermeyen şahsın, toplamda 100 soba satışı gerçekleştirerek yaklaşık 650 bin TL vurgun yaptığı belirlendi.

Vatandaşlar ve esnaf mağdur oldu

Durumu fark eden vatandaşlar, ödemelerinin ardından ürünlerin gönderilmediğini görünce dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar arasında bulunan esnaf Mesut Söylemez, bu tür dolandırıcılıkların önüne geçilmesi için sahte hesapların hızlı bir şekilde kapatılması ve sıkı takibe alınması gerektiğini ve olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bir an önce yakalanmasını talep etti.

"Güvenli ödeme sistemi adı altında düzenek kurmuş"

Dolandırıcının, güvenli ödeme sistemi adı altında kurulan bir sistemle insanları mağdur ettiğini belirten esnaf Mesut Söylemez, "Benim sosyal medya hesabım sabit duruyor, onda bir sıkıntı yok. Ancak 'Sobacı Mesut Efendi' adıyla sahte bir sayfa açılmış. Bu sahte sayfada, benim kendi hesabımda paylaştığım videolar yayınlanıyor. İnsanlar o sayfaya girdiklerinde videoları görünce gerçek sandıkları için güveniyorlar. Normalde 30 bin lira olan sobaları 6 bin 500 TL diye ilan ediyorlar. Fiyatı görünce insanlar videolara bakıyor ve gerçek sanıyor. Hatta ben bir videomda 'Arkadaşlar, dolandırılmayın, sahte hesaplar var' demiştim. O videoyu bile kullanmışlar. Sanki gerçek hesabımmış gibi insanları yanıltıyorlar. Sahte sayfaya giren vatandaşlar sobaları beğeniyor ve ardından sözde güvenli ödeme sistemiyle karşılaşıyorlar. Dolandırıcı, kendi kimlik fotoğrafını ve kendi resmini koyarak güven vermeye çalışmış. 'Güvenli ödeme' diye sunduğu sistem aslında tamamen kendi oluşturduğu bir düzenek. Vatandaşlarımız da bunu bilmedikleri için önce bir ödeme yapıyorlar. Satıcı ise 'Abi, hesaba geçmedi' diyerek tekrar ödeme istiyor. Bu şekilde dört kez ödeme yapan da var, üç kez yapan da var. Bazıları durumu fark edip vazgeçiyor ama çoğu insan bu yöntemle mağdur ediliyor" dedi.

"650 bin TL değerinde 100 soba satmış"

Şuana kadar 650 bin TL değerinde 100 soba satışı yaparak vatandaşları mağdur eden şahıstan şikayetçi olduklarını belirten Söylemez, bu tarz hesapların kapatılması ve takibe alınması gerektiğini aktararak, "Şu ana kadar abartmayayım ama herhalde 100 soba satmıştır. Bana ulaşan bilgilere göre hem satmış hem de parasını almış. Biz bu durumu yaklaşık iki ay önce fark ettik. Bence bu adam soba sezonunda soba, yazın ise klima satıyordur. Ben bu tür sahte sayfaları tespit edip gerekli şikayetleri yaptım. Ayrıca benimle birlikte alışveriş yapan kişilere de tek tek durumu anlattım. Türkiye'nin neredeyse her şehrinden mağdur var. Onlar da şikayetlerini yaptı fakat hala devam ediyor. Örneğin 'Sobacı Mesut Efendi' adıyla açılan hesabı kapatıyorlar, bu kez 'Mesut Söyler' gibi benzer isimlerle yeni bir hesap açıyor. Bu hesapların kapatılması ve sıkı bir şekilde takibe alınması gerekiyor. Bu iş yanına kar kalmamalı. Mağdur olan vatandaşlar genelde kırsal kesimde yaşayan ve soba alan insanlar. Kırsaldaki biri için 6 bin 500 TL çok büyük bir para. Ben de onların mağduriyetini gidermek adına mecburen yeni soba gönderiyorum ve inanın maliyetine gönderiyorum. İnsanlar gerçekten çok üzülüyor, ağlıyorlar. '6 bin 500 TL benim aylığımın yarısıydı' diyenler var. Bu miktar dolandırıcı için hiçbir şey değil ama vatandaşların zararı çok büyük. Normalde 30 bin lira olan sobayı 6 bin 500 TL'ye satın aldıklarını sanıyorlar ama soba hiç gönderilmiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP